SON DAKİKA HABERİ... Thodex soruşturmasında ifadeleri ortaya çıktı! 18 Nisan’da şirketin tüm belgelerini istemiş

AĞABEYİ ŞİRKETLE BAĞLANTISININ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Özer'in ağabeyi Gökhan Özer ise, kendisine ait bir reklam danışmanlık şirketi olduğunu, Thodex ile hiçbir bağlantısı olmadığını söyledi. Kardeşinin kendisinden hesap açmasını isteyip bu hesaplarını kullandığını anlatan Gökhan Özer, hesaplarla ilgili de herhangi bir bilgisi olmadığını belirtti.