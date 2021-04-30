Öz ailesinde sular durulmuyor! Şimdi de kayıp 186 milyon kavgası...

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz ve kardeşi Nazlım Suna Öz'ün arasında sular durulmuyor. Prof. Dr. Mehmet Öz, kardeşinin sahte vasiyetname düzenlediğinden şüphelendiğini belirtip bilirkişi incelemesi talep etmiş, inceleme sonunda vasiyetnamenin fotomontajla oluşturulmuş olduğu sonucuna varılmıştı. Prof. Dr. Mehmet Öz açtığı davada Nazlım Suna Öz ve diğer şüphelilerin cezalandırılmasını istemiş, hem Türk hem ABD vatandaşı olan Nazlım Suna Öz'e yurt dışına çıkış yasağı konulmasını, tüm taşınmazları üzerine de tedbir konulmasını talep etmişti.
SAHTE İMZA
Mustafa Öz'ün 2008 tarihli dilekçesi İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dava dosyasına sunulduktan sonra, Nazlım Suna Öz'ün avukatı daha önce hiç bahsi geçmeyen 22 Ocak 2018 tarihli bir vasiyetnameyi dava dosyasına sunmuştu. Nazlım Suna Öz'ün ayrıca dava dosyasına sunduğu bilirkişi raporunda, el yazılarının Mustafa Öz'e ait olduğu belirtiliyordu. Rapor, Nazlım Suna Öz'ün talebiyle noterde tasdik ettirilmişti. Vasiyetnamenin gerçekliğiyle ilgili şüphe duyan Prof. Dr. Mehmet Öz'ün talebi üzerine bilirkişi heyeti inceleme yapmıştı.
RAPOR VERİLDİ
Hazırlanan raporda, "22 Ocak 2003 tarihli 'Vasiyetname' ve 'Senet ve Vasiyetname' başlıklı ikişer sayfalık belgelerden yararlanılarak, bu belgelerin muhtelif yerlerinden alınan 5 ayrı bölüm ve parçanın, imza ile birlikte tamamen boş bir kağıda veya imzalı ve üst tarafı boş bir kağıda özel konumlandırılarak aktarılması ile fotomontaj suretiyle oluşturulmuş bulunduğu sonucuna varılmıştır" denilmişti.
YÜKLÜ MİKTARDA PARA ÇEKİLMİŞ
Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yargılama devam ederken raporunda verilmesi üzerine bu sefer Seval Öz, 2015 ve 2018 yılları arasında babaları Mustafa Öz'ün hasta olduğu, hastanede tedavi edildiği dönemde Nazlım Öz tarafından sahte belge ile banka hesabından belirli aralıklarla yüklü miktarda para çekildiğini iddia etti.
KENDİ HESABINA 50 MİLYON
Mahkeme tarafından yapılan inceleme doğrultusundan Nazlım Suna Öz'ün babası Mustafa Öz'ün tedavi gördüğü dönemde banka hesabından kendi şahsi hesabına üç yıl boyunca toplamda 50 milyon 750 bin lirayı sahte belge ile geçirdiği tespit edildi.
MİLYONLARIN NEREYE GİTTİĞİ BELLİ DEĞİL
Nazlım Suna Öz'ün ayrıca bahsi geçen yıllarda parça parça toplamda 135 milyon 500 bin lirayı başka bir hesaba transfer edildiği tespit edildi. Seval Öz, Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam eden davada mahkeme tarafından özel bankaya müzekkere yazıldığı, 135 milyon 500 bin liranın hangi hesaba aktarıldığını bildirmelerini talep etti.
YENİ SUÇ DUYURUSU
Defalarca kez müzekkere yazılmasına rağmen cevap verilmediğini iddia eden Seval Öz, hem kardeşi Nazlım Suna Öz hem de özel bankayı savcılığa şikayet etti. Toplamda 186 milyon 250 bin liranın kardeşi tarafından sahte belge ile haksız yere çekildiğini dile getiren Öz ailesi paranın kendilerine iade edilmesi talebinde bulundu.