Öz ailesinde sular durulmuyor! Şimdi de kayıp 186 milyon kavgası...

SAHTE İMZA

Mustafa Öz'ün 2008 tarihli dilekçesi İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dava dosyasına sunulduktan sonra, Nazlım Suna Öz'ün avukatı daha önce hiç bahsi geçmeyen 22 Ocak 2018 tarihli bir vasiyetnameyi dava dosyasına sunmuştu. Nazlım Suna Öz'ün ayrıca dava dosyasına sunduğu bilirkişi raporunda, el yazılarının Mustafa Öz'e ait olduğu belirtiliyordu. Rapor, Nazlım Suna Öz'ün talebiyle noterde tasdik ettirilmişti. Vasiyetnamenin gerçekliğiyle ilgili şüphe duyan Prof. Dr. Mehmet Öz'ün talebi üzerine bilirkişi heyeti inceleme yapmıştı.

RAPOR VERİLDİ

Hazırlanan raporda, "22 Ocak 2003 tarihli 'Vasiyetname' ve 'Senet ve Vasiyetname' başlıklı ikişer sayfalık belgelerden yararlanılarak, bu belgelerin muhtelif yerlerinden alınan 5 ayrı bölüm ve parçanın, imza ile birlikte tamamen boş bir kağıda veya imzalı ve üst tarafı boş bir kağıda özel konumlandırılarak aktarılması ile fotomontaj suretiyle oluşturulmuş bulunduğu sonucuna varılmıştır" denilmişti.