Görevden uzaklaştırıldı hala makam aracına biniyor faturalarını belediyeye ödetiyor

Balıkesır Erdek'in CHP'li Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, "İhaleye fesat karıştırma suçundan yargılandığı Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ceza Yargıtay tarafından onanınca da, Sarı geçen yıl 20 Mayıs'ta görevden uzaklaştırıldı.Ancak buna rağmen, Sarı'nın belediyenin makam aracını aktif olarak kullandığı, hatta araçla Ankara'ya gidip geldiği tespit edildi. İçişleri Bakanlığı müfettişleri, Sarı'nın şahsına ait 4 telefonun 11 bin 766 liralık faturalarını da belediyeye ödettirdiğini tespit etti.