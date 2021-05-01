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Giriş Tarihi: 1.5.2021 13:29

Şahinbey Belediyesi’nden Ramazan’a özel hediyeler!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Şahinbey Belediyesi’nden Ramazan’a özel hediyeler!

Gaziantep Şahinbey İlçe Belediyesi, Ramazan ayına özel hediyeleri ilçe halkına dağıttıklarını duyurdu. Şahinbey Belediyesi personeli, kapı kapı dolaşarak, mutfak önlüğü, kitap, maske ve yöreye ait kandil simidi gibi malzemelerin bulunduğu hediye paketlerini ilçe halkına ulaştırıyor

Gaziantep Şahinbey İlçe Belediyesi, Ramazan ayında ilçe halkına hediyeler dağıtıyor. Mutfak önlüğü, kitap, maske ve yörenin kandil simidinin dağıtıldığı hediyeler için Şahinbey Belediyesi sosyal medyadan bir duyuruda bulunarak, "Ramazan paylaşmaktır, Ramazan diğergamlıktır" ifadelerini kullandı.

KAPI KAPI DOLAŞARAK HEDİYELERİ ULAŞTIRIYORLAR

Şahinbey Belediyesi hediye paketleriyle ilgili açıklamasında "Ekip arkadaşlarımız içerisinde; mutfak önlüğü, kitap, maske ve yöremize has Kandil Simidi olan hediye paketlerini kapı kapı dolaşarak Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun selamlarıyla birlikte hediye ediyor" dedi.

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Şahinbey Belediyesi’nden Ramazan’a özel hediyeler!
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