‘Şehidin kanlı gömleği devlete emanet’

İstanbul Tuzla'da görev yapan polis memuru Battal Yıldız (31), 4 yıl önce kovalamaca sırasında ateş açan hırsız tarafından şehit edildi. Yıldız, Konya'nın Akşehir ilçesinde toprağa verildi. Olayın ardından çocukları, şu an 11 yaşında olan Hasan İlyas ve 5 yaşında olan Mehmet Ali ile birlikte Konya'ya yerleşen Emine Yıldız bir ortaokulda memur olarak görev yapıyor. Eşinden geriye kalan emanetlere gözü gibi bakan Yıldız, 1.5 yıl önce eline ulaşan şehit eşinin kanlı gömleğini ise Polis Müzesi'ne bağışladı.Gömleğin kendisi için çok değerli olduğunu belirten Yıldız, "O gömlekteki eşimin teninin kokusuyla uyuyup uyanıyordum. Polis Müzesi için irtibata geçtiler ama 'Senin için çok değerli, istersen gönderme' dediler. Çoğu insan bir tespihten, bir yüzükten vatana can vermenin bedelini anlamayabilir. Ama o kanlı gömlek görüldüğü zaman o şerefi, o namusu, o gömleği giyen şehidin vatan uğruna can verdiğini görecekler" dedi.