SİHA'larımızın bozgununa uğramışlardı! Bayraktar TB-2'yi en çok onlar araştırdı! Yunan da listede...

Türkiye'nin yerli ve milli üretiminin göz bebeği olan ve dünyada alanında en iyi SİHA'lar arasında yer alan Bayraktar TB-2'ye ilgi her geçen gün artıyor. TB-2'ler dünyanın manşetlerinde övgü dolu sözlerle yer alırken, Türkiye'ye karşı düşmanca tutum sergileyen ülkeleri de tedirgin ediyor.

Dünyanın birçok ülkesine ihracatı süren Bayraktar TB-2'leri en çok araştıran ülkelerin listesi belli oldu. Listede Bayraktar TB-2'nin bozgununa uğrayan Ermenistan ilk sırada yer aldı. Bayraktar TB-2'leri aktif kullanan Azerbaycan ise listede 2'nci sırada bulunuyor. Listede Doğu Akdeniz ve Ege'de gerilim yaşadığımız Yunanistan'ın da üst sıralarda yer alması dikkat çekiyor.