SİHA'larımızın bozgununa uğramışlardı! Bayraktar TB-2'yi en çok onlar araştırdı! Yunan da listede...

Türkiye'nin yerli ve milli üretiminin göz bebeği olan ve dünyada alanında en iyi SİHA'lar arasında yer alan Bayraktar TB-2'ye ilgi her geçen gün artıyor. TB-2'ler dünyanın manşetlerinde övgü dolu sözlerle yer alırken, Türkiye'ye karşı düşmanca tutum sergileyen ülkeleri de tedirgin ediyor.
Dünyanın birçok ülkesine ihracatı süren Bayraktar TB-2'leri en çok araştıran ülkelerin listesi belli oldu. Listede Bayraktar TB-2'nin bozgununa uğrayan Ermenistan ilk sırada yer aldı. Bayraktar TB-2'leri aktif kullanan Azerbaycan ise listede 2'nci sırada bulunuyor. Listede Doğu Akdeniz ve Ege'de gerilim yaşadığımız Yunanistan'ın da üst sıralarda yer alması dikkat çekiyor.
EN ÇOK ERMENİLER MERAK EDİYOR
Son dönemde arama motoru Google'da dünya genelinde binlerce kez aratılan Bayraktar TB2, en çok Ermeniler tarafından merak edildi.
Google verilerine göre son 1 yılda Bayraktar TB2 ile ilgili en fazla arama Ermenistan'dan yapıldı.
YUNANİSTAN DA LİSTEDE
Ermenistan'ı Azerbaycan ve Türkiye izliyor.
Yunanistan da Bayraktar TB2'yi Google'da en çok arayan ülkeler arasında.