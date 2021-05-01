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Giriş Tarihi: 1.5.2021 13:23 Son Güncelleme: 1.5.2021 13:33

'larımızın bozgununa uğramışlardı! Bayraktar TB-2'yi en çok onlar araştırdı! Yunan da listede...

SİHA'larımızın bozgununa uğramışlardı! Bayraktar TB-2'yi en çok onlar araştırdı! Yunan da listede...

Türkiye'nin yeri ve milli savunma sanayisine yönelmesi sonrası Bay-Kar Mühendislik tarafından üretilen Bayraktar TB-2 'lar destan yazdı. Terörle mücadelede PKK'nın bitme noktasına gelmesinde büyük katkısı olan Bayraktar TB-2'ler, Suriye'de de Esad Rejimi'ni hüsrana uğratmıştı. Son olarak 'ın Azerbaycan topraklarına saldırması ile başlayan çatışmalarda Karabağ'da kullanılan Bayraktar TB-2'ler Ermeni milislerini bozguna uğratmış, Karabağ hasretinin sona ermesinde aktif rol üstlenmişti. Dünya manşetlerinden düşmeyen Bayraktar TB-2'yi Google üzerinden en çok araştıran ülkeler belli oldu. İlk sırada Ermenistan yer alırken, da listede üst sıralarda bulunuyor.

Türkiye'nin yerli ve milli üretiminin göz bebeği olan ve dünyada alanında en iyi SİHA'lar arasında yer alan Bayraktar TB-2'ye ilgi her geçen gün artıyor. TB-2'ler dünyanın manşetlerinde övgü dolu sözlerle yer alırken, Türkiye'ye karşı düşmanca tutum sergileyen ülkeleri de tedirgin ediyor.

Dünyanın birçok ülkesine ihracatı süren Bayraktar TB-2'leri en çok araştıran ülkelerin listesi belli oldu. Listede Bayraktar TB-2'nin bozgununa uğrayan Ermenistan ilk sırada yer aldı. Bayraktar TB-2'leri aktif kullanan Azerbaycan ise listede 2'nci sırada bulunuyor. Listede Doğu Akdeniz ve Ege'de gerilim yaşadığımız Yunanistan'ın da üst sıralarda yer alması dikkat çekiyor.

EN ÇOK ERMENİLER MERAK EDİYOR

Son dönemde arama motoru Google'da dünya genelinde binlerce kez aratılan Bayraktar TB2, en çok Ermeniler tarafından merak edildi.

Google verilerine göre son 1 yılda Bayraktar TB2 ile ilgili en fazla arama Ermenistan'dan yapıldı.

YUNANİSTAN DA LİSTEDE

Ermenistan'ı Azerbaycan ve Türkiye izliyor.

Yunanistan da Bayraktar TB2'yi Google'da en çok arayan ülkeler arasında.

EN ÇOK O TARİHLERDE ARATILDI

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaların başladığı 27 Eylül 2020 tarihinde Bayraktar TB2 ile ilgili aramalarda büyük artış yaşandı.

Çatışmaların şiddetlendiği 4-10 Ekim arasında internette Bayraktar TB2 araması zirveye çıktı.

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SİHA'larımızın bozgununa uğramışlardı! Bayraktar TB-2'yi en çok onlar araştırdı! Yunan da listede...
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