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Giriş Tarihi: 1.5.2021

Tahliye talebi reddedildi

Tahliye talebi reddedildi
FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildi. Mahkeme heyeti, suçun vasıf ve mahiyeti, yargılama aşaması, kuvvetli suç şüphesini gösterir somut deliller olması ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle Kavala'nın tahliye talebini reddetti, tutukluluk halinin devamına oy çokluğuyla karar verdi.
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Tahliye talebi reddedildi
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