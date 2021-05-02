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Giriş Tarihi: 2.5.2021 20:37

Güvercin sevdası canından etti

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Güvercin sevdası canından etti

’nın ilçesinde güvercinleri beslemek için çıktığı 6 katlı evin çatı katından düşen 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 katlı bir apartmanın çatı katında güvercin beslemeye başlayan 19 yaşındaki Ömer Furkan D. güvercinlere yem vermek için çatıya çıktı. Çıktığı çatıda dengesini kaybeden Ömer Furkan D. 6 katan beton zeminin üzerine düştü. Düşmenin şiddetiyle beton zemine düşen gencin yaralandığını görenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ömer Furkan D burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ömer Furkan D.nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Güvercin sevdası canından etti
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