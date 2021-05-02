Güvercin sevdası canından etti

Olay Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 katlı bir apartmanın çatı katında güvercin beslemeye başlayan 19 yaşındaki Ömer Furkan D. güvercinlere yem vermek için çatıya çıktı. Çıktığı çatıda dengesini kaybeden Ömer Furkan D. 6 katan beton zeminin üzerine düştü. Düşmenin şiddetiyle beton zemine düşen gencin yaralandığını görenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ömer Furkan D burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ömer Furkan D.nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.