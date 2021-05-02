Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarından yeni görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından yeni görüntüler paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla teröristlerin izini süren kahraman komandolarımızın zorlu arazi şartlarındaki fedakarca mücadelesinden fotoğraflar." ifadesine yer verildi.
Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin izini süren Kahraman Komandolarımızın zorlu arazi şartlarındaki fedakârca mücadelesinden fotoğraflar...— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 2, 2021
#PençeŞimşekPençeYıldırım pic.twitter.com/o0y2VDWLBq