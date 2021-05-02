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Giriş Tarihi: 2.5.2021 19:27 Son Güncelleme: 2.5.2021 19:30

Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarından yeni görüntüler

Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarından yeni görüntüler

, 'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya karşı başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ait yeni görüntüler paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından yeni görüntüler paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla teröristlerin izini süren kahraman komandolarımızın zorlu arazi şartlarındaki fedakarca mücadelesinden fotoğraflar." ifadesine yer verildi.

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Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarından yeni görüntüler
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