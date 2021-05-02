SON DAKİKA! 2 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

Son Dakika Haberi... Çin'in Vuhan kentinden yayılan ve kısa sürede tüm dünyada görülen koronavirüs salgını etkisini sürdürüyor. Birçok ülkede artışa geçen vaka ve vefat sayıları ülkemizde de son dönemlerde yukarı yönlü seyre geçmişti. Art arda alınan önlemlerle vaka sayısı düşüş göstermeye başladı. Bu düşüşün sürmesi ve sayıların istenilen seviyeye gelmesi için 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma sürecine geçildi. Kapanmanın ardından vaka sayılarının ciddi şekilde düşmesi beklenirken, Sağlık Bakanlığı 2 Mayıs'a ait koronavirüs tablosunu yayınladı. İşte güncel vaka ve vefat sayıları...
2 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Sağlık Bakanlığı 2 Mayıs'a ait koronavirüs verilerini paylaştı. Son 24 saatte 240 bin 145 test yapılırken, vaka sayısı 25 bin 980, hasta sayısı ise 2 bin 587 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 532 olarak kayıtlara geçti. Bugün tedavisi ya da karantina süreci sona eren 75 bin 182 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı da 4 milyon 480 bin 381'e çıktı. Türkiye'de bugüne kadar 47 milyon 744 bin 338 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı da 4 milyon 875 bin 388'e yükseldi.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
DÜNÜN VERİLERİ:
Türkiye'de dün 242 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı, 373 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 615 oldu Dün, 81 bin 302 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 405 bin 199'a yükseldi. Test sayısı 47 milyon 504 bin 193'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 849 bin 408, vefat sayısı 40 bin 504, ağır hasta sayısı 3 bin 525 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.