Son dakika: Turist ceset buldu! Şaşkın bakışlarla izlediler!



Yapılan çalışmaların ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı su altı ekipleri dalarak cesedi dışarı çıkardı. Yapılan incelemede cesedin Ali Yılmaz'a (45) ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan araştırmada şahsın sabah saatlerinde sahile gelerek denize girdiği ve sonrasında kaybolduğu öğrenildi. Olay yerinde bulunan çantası ise ekipler tarafından merkeze götürüldü. Polisin olayla ilgili geniş çaplı araştırması devam ediyor.