İnsanlaştırılmış fare üretecek!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gönüllü olduğu yerli VLP aşısı, yerli nazal sprey aşı ve yerli adenoviral vektör aşı ile bir yabancı aşının preklinik çalışmalarının yani hayvan deneylerinin gerçekleştirildiği Ankara merkezli Kobay Deney Hayvanları Laboratuvarı'nın kurucusu veteriner Ayşe Begüm Buğdaycı Açıkkol, yeni projesi hümanize fare (insanlaştırılmış fare) çalışmalarına başladıklarını, çok kısa bir süre sonra Türkiye'nin ilk hümanize faresini üreteceklerini aktardı.

İNSANDA DENENMİŞ GİBİ YANIT ALINABİLİYOR

ODTÜ OSTİM Teknokent'te faaliyet gösteren Kobay Laboratuvarı, Türkiye'nin preklinik çalışma gerçekleştirme standartlarına uygun, yani GLP uygunluk beyanı bulunan ilk ve tek özel laboratuvarı. Kısa bir süre önce onaylanan 1501 TÜBİTAK projesi kapsamında hümanize fare üretimine başlayacakları bilgisini veren Açıkkol, "Hümanize dediğimiz insanlaştırılmış fareler ile bilim insanları, geliştirdikleri aşı ve ilaçları kobay fareler üzerinde denediklerinde tıpkı insanda denenmiş gibi yanıt alabiliyorlar. Projemiz ülkemizdeki bilimsel araştırma ekosistemi ve hem aşı hem de ilaç çalışmaları için çok önemli. Şu anda bu fareler yurt dışından ithal ediliyor. Artık kendi hümanize farelerimizi üreteceğiz" dedi.

SPREY AŞI FAZ1'E GEÇMEK ÜZERE

ODTÜ, Hacettepe, Gazi ve Ankara üniversitelerinin katkılarıyla geliştirilen burun spreyi formundaki intranazal yerli aşının preklinik çalışmalarını tamamladıklarını ve çalışmaların Faz1 aşamaya geçmek üzere olduğu bilgisini de veren Açıkkol, hümanize fareler ile ülkemizdeki bilimsel çalışmaların daha da hızlanacağını aktardı. Ruhsatını 2009 yılında alarak Türkiye'de ilk defa Merkezi Etik Kurul'a bağlı "Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul" kurulması izni almış olan laboratuvar, daha önce TÜBİTAK Kobi Ar-Ge Projesi kapsamında aldığı destek ile, Türkiye'nin ilk bağışıklık sistemi baskılanmış farelerini üretmeye başlamıştı. Laboratuvar hali hazırda SPF konvansiyonel deney hayvanları olmak üzere deney hayvanı üretimine devam ediyor.