Rabia ölmeden önce paylaşmıştı! Hepsi gözaltına alındı





YILLARCA EZİYET ÇEKTİK"



SABAH'a konuşan Meryem Tanrıvermiş, ablasını ölüme götüren akşam yaşananları anlattı: " Amcalarım ve kuzenlerim tefecilik yapıp babamdan da bir sürü para aldı. Ondan ne zaman para alınsa gelip bizi döverdi. 23 yıl biz eziyet çektik. Beni, ablamı istemediğimiz halde o amcalarımın oğullarına vermek istediler. Ablam kabul etmedi diye babam evi terk edip gitti. İki ay eve gelmedi. Geldiği gün amcalarım ve oğulları bizim evde anneme, ablama saldırdı. Annem 6 yerinden bıçaklandı. Şikayetçi olduk, tehditler aldık. Olay günü de bu konunun mahkemesi vardı. Babam, 'mahkemeye gitmeyin, amcanız ifadesini versin, olsun bitsin her şey. Bu adam yarın hapse girerse sizi katlederim, öldürürüm' dedi. Annem ablam kabul etmedi. Bu kez annemi dövmeye başladı. Ablam araya girdikçe onu dövdü. Ben artık korkudan elim ayağım titrer oldu. Rabia'ya, 'gel artık, bırak, bizi öldürecek' dedim, dinlemedi. Evde sürükledi kızı, dakikalarca dövdü. O sırada balkonun olduğu odaya kadar geldi kavga. Ablam bir anda balkona gitti. Küçük kardeşim, 'abla gitme' dedi. Tişörtünü tutmaya çalıştı ama olmadı, tutamadık ablamı. Düştü..." ifadelerini kullanmıştı.

Babanın şiddeti ölüme sürükledi

Son dakika haberi: 23 yaşındaki Rabia Tanrıvermiş'i ölüme götüren akşamı böyle anlattı: "Gel artık, bırak, bizi öldürecek..."

Anne babası kavga edince balkondan atladı

Son dakika: Şoke eden olay! Balkondan atlayan kızlarının başında kavga ettiler

Rabia’nın babası ve amcaları tutuklandı