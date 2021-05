Rabia ölmeden önce paylaşmıştı! Hepsi gözaltına alındı

"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Rabia Tanrıvermiş'in geçen eylülde, sosyal medya hesabında, ailesinde bitmek tükenmek bilmeyen şiddet olaylarına isyan eden paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı: "Bu haykırışım tüm hemcinslerim içindir. Bugün bu durumu biz yaşıyoruz ama binlerce insan hergün bu tarz olaylar yaşıyor. Ben sesimi kesmeyeceğim, kesmelerine izin vermeyeceğim ve adaletin yerini bulmasını istiyorum, bulmalı da. İnanıyorum ki sesimi duyuracaksınız. Can güvenliğimiz yok. Boğazımı kesmeye çalıştılar. Annemi bıçakladılar. Kimse sahipsiz değildir. Adalete güveniyorum. Ve şikayetçi olmayayım diye tehdit altındayım. Tehditler alıyorum. Şikayetçi olursam neler olur falan diyorlar. Tüm iyi dilekleriniz için sağ olun. Annem şu an iyi ama can güvenliğimiz yok..."