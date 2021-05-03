Rabia ölmeden önce paylaşmıştı! Hepsi gözaltına alındı

Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde 3 Mart akşamı meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti: Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisi Rabia Tanrıvermiş (23) annesi ile babasının sürekli kavga etmeleri nedeniyle psikolojik sorunlar yaşıyordu. Çift, geçen çarşamba akşamı yine tartıştı. Hatta iddiaya göre babası, annesini kemerle dövdü. Bunun üzerine sinir krizi geçiren Rabia, kendisini bir anda 5'inci kattaki evlerinin balkonundan aşağı bıraktı. Kaldırıma düşen genç kız ağır yaralandı. Ancak götürüldüğü Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne hayatını kaybetti.
"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"
Rabia Tanrıvermiş'in geçen eylülde, sosyal medya hesabında, ailesinde bitmek tükenmek bilmeyen şiddet olaylarına isyan eden paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı: "Bu haykırışım tüm hemcinslerim içindir. Bugün bu durumu biz yaşıyoruz ama binlerce insan hergün bu tarz olaylar yaşıyor. Ben sesimi kesmeyeceğim, kesmelerine izin vermeyeceğim ve adaletin yerini bulmasını istiyorum, bulmalı da. İnanıyorum ki sesimi duyuracaksınız. Can güvenliğimiz yok. Boğazımı kesmeye çalıştılar. Annemi bıçakladılar. Kimse sahipsiz değildir. Adalete güveniyorum. Ve şikayetçi olmayayım diye tehdit altındayım. Tehditler alıyorum. Şikayetçi olursam neler olur falan diyorlar. Tüm iyi dilekleriniz için sağ olun. Annem şu an iyi ama can güvenliğimiz yok..."
"BUNLAR TEFECİ DEMİŞTİ"
Sosyal medya hesabından üç kişinin fotoğrafını paylaşan Rabia, "Bunlar tefeci. Soldaki katil, ortadaki kaç kişiyi bıçakladı. Bunları tanıyan herkes biliyor bunların ne olduğunu. Siz de bilin. Sağdaki annemi bıçakladı. Üçü bizi darp etti. İkisi serbest ve gereken cezayı almalarını istiyorum" paylaşımını da yaptı.
O 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Rabia'nın ölmeden aylar öncesinde yaptığı bu paylaşımda yer alan kişiler geçtiğimiz hafta İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı "Muşlu Tefeciler" operasyonunda gözaltına alındığı. Ortaya çıktı. Gözaltına alınan Rabia'nın babası Mirali, amcası Ferdi ve Milazım Tanrıvermiş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Ferdi ve Milazım'ın daha önceden de çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.
Babanın şiddeti ölüme sürükledi
Son dakika haberi: 23 yaşındaki Rabia Tanrıvermiş'i ölüme götüren akşamı böyle anlattı: "Gel artık, bırak, bizi öldürecek..."
Anne babası kavga edince balkondan atladı
Son dakika: Şoke eden olay! Balkondan atlayan kızlarının başında kavga ettiler
Rabia’nın babası ve amcaları tutuklandı
YILLARCA EZİYET ÇEKTİK"
SABAH'a konuşan Meryem Tanrıvermiş, ablasını ölüme götüren akşam yaşananları anlattı: " Amcalarım ve kuzenlerim tefecilik yapıp babamdan da bir sürü para aldı. Ondan ne zaman para alınsa gelip bizi döverdi. 23 yıl biz eziyet çektik. Beni, ablamı istemediğimiz halde o amcalarımın oğullarına vermek istediler. Ablam kabul etmedi diye babam evi terk edip gitti. İki ay eve gelmedi. Geldiği gün amcalarım ve oğulları bizim evde anneme, ablama saldırdı. Annem 6 yerinden bıçaklandı. Şikayetçi olduk, tehditler aldık. Olay günü de bu konunun mahkemesi vardı. Babam, 'mahkemeye gitmeyin, amcanız ifadesini versin, olsun bitsin her şey. Bu adam yarın hapse girerse sizi katlederim, öldürürüm' dedi. Annem ablam kabul etmedi. Bu kez annemi dövmeye başladı. Ablam araya girdikçe onu dövdü. Ben artık korkudan elim ayağım titrer oldu. Rabia'ya, 'gel artık, bırak, bizi öldürecek' dedim, dinlemedi. Evde sürükledi kızı, dakikalarca dövdü. O sırada balkonun olduğu odaya kadar geldi kavga. Ablam bir anda balkona gitti. Küçük kardeşim, 'abla gitme' dedi. Tişörtünü tutmaya çalıştı ama olmadı, tutamadık ablamı. Düştü..." ifadelerini kullanmıştı.