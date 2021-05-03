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Giriş Tarihi: 3.5.2021 16:21 Son Güncelleme: 3.5.2021 16:39

Son dakika! VOLKAN-M hareketli tank atış eğitimleri başarıyla gerçekleşti

DHA
Son dakika! VOLKAN-M hareketli tank atış eğitimleri başarıyla gerçekleşti

Son dakika açıklamasında bulunan Savunma Sanayii Başkanı , tarafından geliştirilen VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi'nin hareketli tank atışlı testlerine başladığını duyurdu.

Son dakika...Savunma sanayii alanında yerli ve millilik adımları atılmaya devam ediliyor. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki M60TM tanklarımızın bir yandan modernizasyonunu bir yandan tüm bileşenlerinin millileştirilmesini sağlıyoruz.

Böylece dışa bağımlılığı azaltırken, tanklarımızı yüksek performanslı güncel sistemlerle donatıyor ve ömür devri sürelerini uzatıyoruz. Bu kapsamda ASELSAN tarafından geliştirilen VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi'nin hareketli tank atışlı testlerine başladık.

Hareketli tanktan duran hedeflere atışlar başarıyla gerçekleştirildi. Yıl sonuna kadar yeni tank atış kontrol sistemimizi kalifiye etmeyi hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

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Son dakika! VOLKAN-M hareketli tank atış eğitimleri başarıyla gerçekleşti
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