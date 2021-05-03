Vatandaşa tahsis edilen bahçeye çöktüler

Denizli'nin ilçelerinden Honaz'ın Avşar Köstebekli mevkiinde bulunan Milli Emlak Müdürlüğü'ne ait 9 dönümlük arazi Sevim Kara tarafından 48 yıl önce kiralandı ve içerisine 3 bine yakın kiraz ağacı dikildi. 66 yaşındaki Kara, kısa bir süre önce rahatsızlanınca arazi işleriyle kızı Hülya Kara ilgilenmeye başladı.

ARKADAŞINA RİCA ETTİ

2 yıl önce Denizli merkeze taşınan Hülya Kara, doğup büyüdüğü bahçenin bakımıyla ilgilenebilecek birini bulmak için arkadaşı olan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in şoförü Mesut Ekin ile bağlantıya geçti. Şoför Ekin'in, Ali Şevik'in bahçeye bakabileceğini söylemesiyle bahçede bulunan meyveler karşılığında genç kadın arazinin bakım işlerini devretti.



Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek (solda) ve şoförü Mesut Ekin (sağda)

BAŞKAN YARDIMCISI ARADI

Zaman zaman Honaz'a gelerek arazi işlerine de yardımcı olan Kara, geçtiğimiz yıl arazisine iyi bakılmadığı gerekçesiyle Ali Şevik'i araziden çıkarırken şok bir gelişme yaşandı. İddiaya göre sabah saatlerinde kendisini Honaz Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Çetinkaya olarak tanıtan kişi araziyi 145 bin lira karşılığında Ali Şevik'ten satın aldığını söyleyerek araziyi terk etmesini söyledi.



Honaz Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Çetinkaya

TONLARCA TOPRAK YIĞDILAR

Olayın şokunu yaşayan Kara, bu arazide doğup büyüdüğünü ve arazinin Milli Emlak Müdürlüğü'nden kendilerine tahsis olduğunu belirten telefonu kapattı. Ertesi gün arazisine gelen Kara, gördükleri karşısında şoka uğradı. Belediye ekiplerinin arazinin ortasına tonlarca toprak döktüğünü gören Kara, savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu.

Kara, "Ben bu arazide doğup büyüdüm. Bu ağaçları ailemle birlikte gece gündüz demeden kendi ellerimizle diktik. Gübreledik, bakımını yaptık. Bir Başkan Yardımcısının bunları bilmemesi doğal mı? Başkan Yardımcısının beni ya da annemi arayıp sorması gerekmez miydi? Araziye sadece göz kulak olması, bakımını yapması için verdiğim adam araziyi sözde başkan yardımcısına satıyor. Bir başkan yardımcısının Milli Emlak Müdürlüğü'ne ait arazinin satılamayacağını bilmemesi çok düşündürücü. Her gün aranıp araziye girmemek konusunda tehdit ediliyorum. Bu konuda yardım bekliyorum" diye konuştu.

"BEN DE MAĞDURUM"

Olayın ortaya çıkmasının ardından Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in şoförü Mesut Ekin, görevden alınırken iddiaları doğrulayan Başkan Yardımcısı İrfan Çetinkaya arazinin ortasına toğrağı kendisinin döktürdüğünü söyledi. Çetinkaya, "Ben de mağdurum. Araziyi bana satan Ali Şevik'ten ben de şikayetçi oldum. Ben o kadını tanımıyorum. Milli Emlak Müdürlüğü'ne giderek yerin kirasının bir kaç aydır ödenmediğini öğrendim. Aileyi aramak aklıma gelmedi." diye konuştu.