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Giriş Tarihi: 4.5.2021 14:16

Cadde ve sokakları temizlendi, dezenfekte edildi

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Cadde ve sokakları temizlendi, dezenfekte edildi

Eyüpsultan Belediyesi’nin Koronavirüse karşı sürdürdüğü temizlik seferberliği tam kapanma döneminde de hız kesmeden devam ediyor. İlçe, cadde cadde, sokak sokak tazyikli su ve özel solüsyonlarla yıkanıp, dezenfekte ediliyor.

Eyüpsultan Belediyesi'ne bağlı ekipler bu kapsamda Akşemsettin Mahallesi'nde, temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

İş yerleri, bina girişleri, daire kapıları ve parklar, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü dezenfeksiyon ekibi tarafından dezenfekte edilirken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise cadde ve sokakları, çöp konteynerlerini tazyikli suyla yıkadılar.

Eyüpsultan Belediyesi'nin yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları tam kapanma döneminde de ilçe genelinde ara vermeden devam edecek.

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Cadde ve sokakları temizlendi, dezenfekte edildi
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