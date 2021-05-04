Eyüpsultan'da alt ve üst yapı seferberliği başladı

Eyüpsultan Belediyesi'nin ilçe genelinde gerçekleştirdiği çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.



Ekipler aralıksız sürdürülen çalışmalarda, tespit edilen aksaklıkları vakit kaybetmeden gideriyor.



BAŞKAN ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDİYOR



Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken çalışmaları yerinde görerek inceliyor, çalışmaların hangi safhada olduğu konusunda bilgi alıyor.



Başkan Deniz Köken, vatandaşların konforu için yapılan çalışmalarla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "34 günlük bir çalışma programı yaptık. 34 günde ana konuları çözeceğiz ondan sonra boyama, asfaltlama, çukurların doldurulması ve kasislerin düzenlenmesi gibi tali konulara devam edeceğiz. Bugün Akşemsettin'den başladık. İki gün burada iki gün Yeşilpınar'da çalışmalar devam edecek. Sonrasında Çırçır ve Karadolap ve Güzeltepe'ye doğru devam edecek çalışmalarımız. Her bölgede çalışma yapacağız. En sorunlu bölgeler 2 gün sürüyor."