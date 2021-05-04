Hoşgörüsüyle gönülleri fethetti

İstanbul'da iftara yolda yakalanan vatandaşlara "İftara 5 Kala" etkinliği kapsamında çorba ikramında bulunan AK Parti Fatih İlçe Başkanlığı Gençlik Kolları'nın dikkat çeken bir üyesi var. Barış, hoşgörü ve kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde, Ermeni asıllı Türk vatandaşı Sercan Arakilyan, ramazanın ruhuna uyan bu güzel çalışmasıyla yürekleri ısıttı. 24 yaşındaki Sercan Arakilyan, oruç tutanlar için yaptığı fedakârlığı ve Türkiye'deki yaşantısıyla ilgili düşüncelerini SABAH'la paylaştı.Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi olan Arakilyan, "Ramazan ayında olduğumuzdan dolayı Genel Merkez tarafından böyle bir proje hayata geçirildi. Öğle saatlerinde sorumlu başkanımız gelip organizasyonu yapıyor ve bizler de hurma, su, maske ve atıştırmalıklarla poşetleme işlemlerini. Normal günlerde 200'e yakın dağıtım gerçekleştirirken, tam kapanma döneminde 1000'e yakın dağıtım yaptık" dedi. AK Parti saflarında siyasete katılmasıyla ilgili olarak, "Siyasete atılıp Reis'in davasına omuz vermek istiyordum" diyen Arakilyan şunları söyledi:"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunarım. Cemaatimizin ne derdi ne sıkıntısı varsa bir şekilde halletmeye çalışır. Asla bizleri yalnız bırakmaz. 2019'da kaybettiğimiz bir önceki patriğimiz Mesrob Mutafyan'ın cenaze törenine yerel seçimlere denk geldiği için bizzat katılamadı. Ama taziyelerini sundu Ermenice tweet attı. Başdanışmanı İbrahim Kalın gelmişti. Markar Esayan'ın cenaze törenine ise tam kadro gelindi. Bayramlarımızı hiç unutmaz, kutlar."Arakilyan şöyle devam etti: "Reisicumhurumuz içeride terör örgütleri PKK ve FETÖ ile uğraşıyor. Dışarda Mavi Vatan için emperyalist güçlerle mücadele veriyor ve bunu 2-3 saat uyku ile yapıyor. Gerçekten takdire şayan. Rabbim başımızdan eksik etmesin." Arakilyan, en sevdiği dizilerin de Payitaht Abdülhamid ve Teşkilat olduğunu kaydetti.