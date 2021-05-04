İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya sert tepki: Erdoğan, sizin hadsiz tehditlerinize prim vermez

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP'li Aykut Erdoğdu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, "Sayın Erdoğan bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sizi seçimle indirdikten sonra Vatana İhanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım. Yargılanmaya başladığınız günde savunma hakkınız engellenmesin ve hukuk içinde yargılanın diye mahkeme salonunda olacağım" sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

"ERDOĞAN, SİZİN HADSİZ VE AHLAKSIZ TEHDİTLERİNİZE PRİM VERMEZ"

Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yıllardır yaptıkları tek şey, aziz milletimizin temsilcilerini idam sehpasıyla tehdit etmek olan zihniyetin mensubu olan bir siyasetçi bugün, Cumhurbaşkanımıza, yol arkadaşlarına ve devletimize hizmet eden bürokratlarımıza hezeyan dolu ifadelerle saldırmış. Siyasi hayatı boyunca aziz milletimize hizmetkâr olmayı kendine şiar edinen, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaran, ekonomiden eğitime, sağlıktan tarıma kadar her alanda ülkemize çağ atlatan Recep Tayyip Erdoğan, sizin hadsiz ve ahlaksız tehditlerinize prim vermez." ifadelerini kullandı.