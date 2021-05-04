Son dakika: DEAŞ'ın 4 kişilik 'bombacı' hücresi çökertildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın silahlı terör örgütü DEAŞ üyelerinin deşifre olmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. İstihbarat birimleri ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yapılan çalışma çerçevesinde çatışma bölgeleriyle bağlantılı oldukları belirlenen 4 kişilik DEAŞ hücresi çökertildi. 4 şüpheli de TEM Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı ve tutuklandı. Soruşturma dosyasının ayrıntılarına SABAH ulaştı. Şüphelilere ait dijitallere el konuldu ve incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

HIZLANDIRILMIŞ BOMBA EĞİTİMİ

Şüpheliler dijital materyalleri mercek altına alındı. Şüphelilerden Coşkun U.'nun telefonda yapılan incelemelerde, "Patlayıcılar kursu" ve "Evrensel İslami direnişe atfen" ibarelerinin yazılı olduğu bir doküman ele geçirildi. Dokümanda patlayıcı madde imalatına detaylı bir şekilde yer verildiği, patlayıcı yapımı için ihtiyaç duyulan kimyevi maddelerin tek tek nerelerden temin edileceğine ilişkin bilgilere rastlandı. Dokümanda C3 ve C4 tipi bomba yapımında hangi maddeden ne miktarda eklenip ısıtılacağına ilişkin formüller ele geçirilirken, bombanın hangi mesafeden nereye bırakılması gerektiğine ilişkin bilgilere de yer verildiği tespit edildi.

BÜYÜK TERÖR SALDIRILARINA ÇALIŞMIŞLAR

Ayrıca dünyada gerçekleştirilen kanlı terör saldırılarından bazılarının da eğitim amaçlı 'Dünyada geçekleşen bazı eylemler ve tecrübeler' başlığı altında dokümanlarda yer verildiği ortaya çıktı. Şüphelilerin dünyanın dört bir tarafında yapılan bu terör saldırılarının ayrıntılarını inceleyerek, elde ettikleri teknikleri gerçekleştirmeyi planladıkları terör saldırılarında kullanmayı amaçladığı belirlendi.

İKİZ KULELER DE VAR OKLAHOMA SALDIRILARI DA

Bu saldırılar arasında; 26 Şubat 1993'de ABD'nin New York eyaletinde 'İkiz Kuleler' diye de bilinen Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan ilk bombalı saldırı, Amerika'nın Oklahoma Eyaleti'ndeki Alfred Murrah Federal binasına 19 Nisan 1995'te bomba yüklü araçla gerçekleştirilen 168 kişinin ölümüne 680 kişinin ise yaralanmasına neden olan saldırı yer aldı. Ayrıca Pakistan'ın kuzey batısındaki Khyber Eyaleti'nde yıllar boyunca Taliban merkezli gerçekleştirilen terör eylemleri. Son olarak ise 2005 yılının Temmuz ayında İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen seri terör saldırıları yer aldı.

İşte o dökümanın içerisinde yer alan başlıklar: "Patlayıcı yapımında kullanılacak bazı araç ve gereçler, ısıtma esnasında dikkat edilmesi gereken kurallar, patlayıcı yapımı için gerekli maddeler ve temin yerleri, tanımlamalar (patlayıcı, patlama reaksiyonunun gerçekleşmesi), patlama çeşitleri, patlayıcıların sınıflandırılması, patlamanın meydana getirdiği eser, fünyeler, nitrat karışımları, patlama, C3 ve C4 yapımı, İstihşad yeleği."

ZEHİRLER SÖZLÜĞÜ

Telefonunda yapılan incelemelerde ayrıca "Zehirler kursu" isimli bir belgeye daha rastlandı. Belgenin içeriğinde ise; herhangi bir kimya bilgisine sahip olmayan kişilerin bile okuyup uygulayabileceği zehir çeşitleri, nasıl hazırlandıkları, nasıl uygulanacağına ilişkin bilgilere resimli bilgiler yer aldı. Elde edilen zehirle örgütün hedefinde olan kişilerin öldürülebileceği, ayrıca zehirlerin füze veya patlayıcı maddelerin içerisine yerleştirilerek zehrin yayılmasını hızlandırılabileceği tavsiye ediliyor.

O TERÖRİSTİ ÖRNEK ALDILAR

1992 yılında New York'taki Dünya Ticaret Merkezi olarak bilinen İkiz Kulelere yapılan saldırıyı gerçekleştiren Remzi Yusuf isimli teröristin, füze yoluyla kullandığı zehirden fazla sayıda insanı hedef aldığı ancak başarısızlıkla sonuçlandığı hatırlatıldı.