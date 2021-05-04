Tramvayın altında kalarak sürüklendi

İstanbul Fatih'te yolun karşısına geçmek isteyen Abdullah Mayadağlı, hareket halindeki tramvayın çarpması sonucu aracın altında kaldı. Ağır yaralanan adam olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay Fatih Haseki Tramvay Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre yolun diğer tarafına geçmek isteyen 43 yaşındaki Abdullah Mayadağlı, durağa yanaşmakta olan tramvayı fark edemeyerek yola atlayınca kendisine çarpan tramvayın altında kaldı. Kazaya tanık olan vatandaşlar, tramvayın altına kalan Mayadağlı'yı sıkıştığı yerden kurtarmak için seferber oldu.

Başarılı olamayan vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 15 dakikalık çalışmaların ardından Mayadağlı'yı sıkıştığı yerden kurtararak hastaneye kaldırdı.

Ağır yaralı adamın hayat tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazaya tanık olan bir vatandaş "Adam rayların üzerinden yolun karşısına geçmek istedi ama bu sırada durağa yanaşmakta olan tramvayı fark etmedi. Tramvayın çarpmasıyla aracın altında kaldı, vatandaşlar kurtarmaya çalıştı ancak başaramayınca itfaiye ekipleri gelip kurtardı" diye konuştu.