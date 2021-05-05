6 ay saklanabilecek Biontech aşısı yolda

Biontech'inkurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin daha düşük sıcaklıkta saklanabilecek ve 6 aylık raf ömrü olan koronavirüs aşısı için geri sayımın başladığını duyurdu. Şahin, Financial Times'ın online konferansında yaptığı açıklamada "Bizim ilk formülasyonumuzda bu aşıların eksi 80 santigrat derecede saklanması ve taşınması gerekiyordu. Fakat şu an yeni bir formül geliştirdik. Bu henüz onaylanmadı ama eğer onaylanırsa aşılarımızı 2 ile 8 derecede tam 6 ay boyunca saklayabileceğiz. Üretimde 3 milyon doza yaklaştık. Ekiplerimiz harika bir iş yaptı. Çok fazla teknik sorun yaşamadığımız ve teslimat takviminde bir sıkıntı olmadığı için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. DIŞ HABERLER