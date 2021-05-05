CHP’li vekilin akrabaları AK Parti'ye üye oldu

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun Karşıyaka Örnekköy'deki Roman Mahallesi'nde yaşayan 6 akrabası AK Partili oldu.

Özcan Purçu'nun akrabaları Olcay Purçu, Ramazan Purçu, Gökhan Purçu, Yahya Purçu, Demet Demirkıran ve Fikriye Purçu AK Parti üyesi oldu. Bu isimlerin dışında Örnekköy'de yaşayan Cemal Gezer, Erdi Maden, Naciye Kıyı, Hüseyin Maden ve Veli Bayat'ın da aralarında bulunduğu 15 vatandaş AK Partili oldu. Babası Yahya Purçu ile birlikte AK Parti'ye geçtikleri için mutlu olduklarını söyleyen Olcay Purçu, "Özcan Purçu amcamın oğlu olur. Babam Yahya Purçu ile annem Fikriye Purçu ve ben AK Parti üyesi olduk. Toplam 6 akrabamız AK Parti'ye geçti. Bundan sonra geçmeye de devam edecek. Özcan Purçu'nun İzmir için hiçbir hizmetini göremedik. AK Parti'nin kentimiz için daha iyi hizmetler yapabileceğini düşündüğümüz için AK Parti'ye geçtik. Mahallemizin sokakları yıllardır köstebek yuvasıyken hiçbir işlem yapılmadı. Ancak geçtiğimiz günlerde bu bölgeye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçecek diye yıllardır asfaltlanmayan yol asfaltlandı. Bize bugüne kadar CHP tarafından değer verilmedi. Bu yaşanan örnek de bunun kanıtıydı" dedi.



Olcay Purçu, Ramazan Purçu ve Yetkin Demir

15 KİŞİ AK PARTİYE GEÇTİ

AK Parti Örnekkköy Roman Mahalle Başkanı Yetkin Demir, "CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun 6 akrabasının aralarında bulunduğu toplam 15 kişiyi AK Partili yaptık. AK Parti'ye geçenler arasında CHP'den istifa edip partimize geçen isimler de var. CHP'nin yetersiz hizmet vermesi ve yetersizliğinden bıktıkları için AK Parti'yi seçtiler. İnşallah 2024 yerel seçimlerinde başta Karşıyaka olmak üzere tüm İzmir'imizi AK Parti belediyeciliği ile tanıştırmak istiyoruz. AK Parti varsa hizmet vardır. CHP demek çöp demek. Çukur demek. Çamur demek" diye konuştu.



Yetkin Demir ve Erdi Maden