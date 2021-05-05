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Giriş Tarihi: 5.5.2021 22:41 Son Güncelleme: 5.5.2021 22:44

Çavuşoğlu, İçişleri Seehofer’le görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Seehofer’le görüştü

Dışileri Bakanı resmi ziyaretler kapsamında 'ya gitti. Çavuşoğlu burada İçişleri Bakanı Horst Seehofer’le video konferans ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya ve Bosna Hersek ziyaretlerinin ardından Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Bakan Çavuşoğlu, ziyaret kapsamında Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'le video konferans yönetimiyle görüştü.

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEDE ETKİN İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİNİ VURGULADIK"

Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'le düzensiz göç konusunda atılabilecek adımları değerlendirdik. PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelede etkin işbirliğinin önemini vurguladık. Bu yıl da uygulayacağımız güvenli turizm önlemleri hakkında bilgi verdik" dedi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Seehofer’le görüştü
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