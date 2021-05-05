Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Seehofer’le görüştü

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEDE ETKİN İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİNİ VURGULADIK"

Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'le düzensiz göç konusunda atılabilecek adımları değerlendirdik. PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelede etkin işbirliğinin önemini vurguladık. Bu yıl da uygulayacağımız güvenli turizm önlemleri hakkında bilgi verdik" dedi.