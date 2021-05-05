Makam aracından yasak aşk çıktı

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi hâkimi Osman Ala, evli ve bir çocuk babası İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla İBB Kültür Varlıkları Projeler Müdürü olan eşi Merve Ala'ya boşanma davası açtı. Hakim, yasak aşkı eşine tahsis edilen makam aracına ve gece vakti mesajlaşmalara dayandırdı.İstanbul Aile Mahkemesi'nde açılan boşanma davası dosyasında yer alan bilgilere göre, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Hâkimi Osman Ala, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Projeler Müdürü H. Merve Ala ile olan evliliğinde bir süre önce problemler yaşamaya başladı. Osman Ala'nın iddiasına göre eşinin, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel ile iş ilişkisini aşan bir yakınlığı vardı.2019 Aralık'ta bu kurumda çalışmaya başlayan eşinin müdürüyle olan bu yakınlığından rahatsızlık duymaya başlayan hâkim, bir gün eve makam aracıyla gelen eşi Merve Ala'ya, bu aracın nasıl tahsis edildiğini sorunca çift arasında tartışma yaşandı. Yüksek Mimar Merve Ala, Toyota marka 34 DC.. 9.. plakalı aracın geçici olarak kendisine verildiğini söylese de haftalar geçmesine rağmen aracı kullanmayı sürdürdü.Şiddetli geçimsizlik yaşamaya başlayan karı-koca, ilişkilerine ikinci bir şans vermek istedi. Bunun için geçtiğimiz aylarda tatile çıkmak için hazırlık yapan hâkim Ala'ya eşi kendisine tahsis edilen araçla yolculuk yapacaklarını söyledi. Bu aracı kullanmamaları gerektiğini söyleyen hakim Osman Ala, eşinin "Araç artık bana tahsis edildi" cevabıyla karşı karşıya kaldı. Öte yandan son zamanlarda işten geç saatlerde gelen eşinin bu durumundan rahatsız olan hâkim Ala, bununla birlikte eşinin gece yarısına kadar müdürü Oktay Özel ile mesajlaştığını fark edince aldatıldığı yönündeki şüpheleri arttı. Evlilik birliğinin sarsıldığına kanaat getiren hâkim Ala, soluğu İstanbul Aile Mahkemesi'nde aldı.Boşanma davası açan hâkim, evli ve bir çocuk babası Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel ile eşinin arasındaki amir-memur düzeyini aşan ilişki sonucu aracın belediye tarafından tahsis edildiğini ileri sürdü. Hâkim, boşanmak üzere olduğu eşine tahsis edilen aracın fotoğraflarını da delil olarak dosyaya ekledi. Bunun üzerine mahkeme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yazı yazarak aracın durumunu sordu. Ancak İBB, Merve Ala'ya araç tahsis edilmediği yönünde yanıt gönderdi. Bunun üzerine hâkim Ala, elindeki delillerle birlikte Özel ve belediye yetkililerinin adli makamları yanılttığı ihbarında bulundu.