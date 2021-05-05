MHP'ninyeni anayasa taslağına ilişkin AK Parti'den ilk değerlendirme geldi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı,"Biz öncelikle Cumhur İttifakı olarak kendi içimizde bir çalışma yapar ve nihayet diğer partilerle bir süreç yürütmek isteriz. Parlamentoda temsil edilen tüm partilerin Anayasa konusunda yaklaşımlarının ne olduğunu birer taslak metinle ortaya koymaları yerinde olacaktır. Çünkü herkes yeni Anayasa yapılması lazım geldiğini, 80 darbesinin ürünü olan bu Anayasa'nın değişmesi gerektiğini söylüyor ve ortak bir tutum sergiliyor" dedi.Yeni anayasa için tüm partilerin bir taslak metinle ortaya çıkmaları gerektiğini söyleyen Bostancı, şöyle konuştu: "Yeni anayasa için de tüm partiler ellerinde birer taslak metinle yola çıkmalı. Bunu yapmayanlar, yeni anayasa konusunda sadece slogan atmış olurlar. Türkiye'de siyasi partilerin ve yeni anayasa konusunda şu veya bu derecede görüş ve önerilere sahip kesimlerin nihai noktada temel bir metinde birleşmelerini mümkün görürüz. Önemli olan yapıcı bir tutum almaktır. Siyasi rekabet, konum farklılıkları bir zorluk; ancak bunu aşacak birikim siyasetimizde mevcuttur diye düşünüyorum. Halihazırdaki şartlar, yakın tarihte yaşananlar, yeni anayasa tartışmaları tüm partilere, hepimize bunu artık nihayete erdirmek konusunda bir sorumluluk yüklüyor. Sayın Bahçeli'nin Cumhuriyet'in 100. yılında 100 maddelik yeni anayasa teklifini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere. Detaylarıyla birlikte inşallah bayramdan sonra uygun bir vakitte kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.2023'e giderken yeni ve sivil bir anayasanın yapılmasını doğru buluyoruz. MHP'li değerli arkadaşlarımız, Sayın Genel Başkanın talimatları doğrultusunda bir anayasa hazırlığı yapmışlarsa bu bizim için çok kıymetlidir. AK Parti olarak Cumhurbaşkanı'mız ve Genel Başkanımız da zaten bu konuyu gündeme getiriyor. Umarım diğer siyasi partiler de buna 'Evet' derler.Sayın Devlet Bahçeli'nin, Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 ile ilgili ortaya koyduğu yaklaşım takdire şayan. Zira bütün partiler kendi çalışmalarını bu şekilde kamuoyuna deklare etmeli.