PKK’ya eleman temin eden bir kişi yakalandı

VAN'IN Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde PKK'ya eleman temin ettiği tespit edilen ve PKK'nın sözde sivil savunma güçleri yapılanması içinde yer alan bir terörist Muradiye ilçesinde bir eve yapılan operasyonla yakalandı. Van İl Jandarma Komutanlığı'nca, PKK/ KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Van'ın Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde PKK'nın sözde sivil savunma güçleri yapılanması içinde yer alan terör örgütüne eleman temin etmek için çalışmalar yürüttüğü tespit edilen 1 terörist Muradiye ilçesinde düzenlenen operasyonla bir evde yakalandı.