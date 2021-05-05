Riva yine pisliğe teslim oldu

Çekmeköy ve Beykoz'dan geçerek Karadeniz'e ulan Riva Deresi yok olmaya yüz tuttu. 31 Mayıs 2020'de SABAH gazetesinin 'Cennet Riva'ya zehir akıyor' haberinde İBB iştiraki İSKİ'nin maliyetli olduğunu öne sürerek çalıştırmadığı arıtma tesisleri nedeniyle Riva kanalizasyon suyuna teslim edilmesi haberinin ardından İBB yönetimi çalışma başlattığını duyurmuştu. Ancak yönetiminin Riva Deresi'nden elini çektiği, yağmurların durması ve havaların ısınmasıyla ortaya çıktı. Derenin rengi kirlilik nedeniyle siyaha döndüğü görüldü. Kirlilik, balık ölümlerine neden oldu. Diğer canlıların da yaşam savaşı verdiği derenin dibi ise balçıkla kapladığı görüldü. Kirliliğin en net şekilde ortaya çıktığı Bozhane Mahallesi sakinleri soruna çözüm bulunmasını isterken İBB yönetiminin bölgeye ekip gönderdiği belirtildi.