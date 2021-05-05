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Giriş Tarihi: 5.5.2021

Seralar ilk mahsulünü verdi

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Seralar ilk mahsulünü verdi

Terör örgütü PKK’nın saldırıları nedeniyle yıllarca ekilip biçilemeyen ’nin Çukurca ilçesinde terörden temizlenen bölgelerde belediye tarafından kurulan seralar ilk mahsulünü verdi

KUZEY Irak'ın Zap bölgesi karşısında yer alan topraklardan yıllar sonra bereket fışkırmaya başladı. AK Partili Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, ilçe tarım ve orman müdürlüğü ile ortak hazırlamış oldukları proje kapsamında ilçenin Emirşaban Mahallesi Beşük mevkiinde seralar kurduklarını belirterek, "Yıllar sonra sınırın sıfır noktasındaki topraklardan bereket fışkırmaya başladı" dedi. Çukurca İlçe Kaymakamı Hasan Kurt ise, belediye ile birlikte ilçede yapılan çalışmalar neticesinde yıllardır ekilmeyen arazilerin değerlendirildiğini belirterek, amaçlarının yıllardır ekilmeyen arazileri yeniden tarıma kazandırarak ilçede tarımı tekrardan canlandırmak olduğunu söyledi. Yıllar sonra bölgede sera yöntemi ile arazilerini ekip biçmeye başladıklarını belirten Mehmet Akbaş, "Belediyenin AK Parti'ye geçmesiyle birlikte tarım alanlarında büyük adımlar atıldı. Yıllardır ekilemeyen tarlalar tarıma kazandırıldı" ifadelerini kullandı.
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Seralar ilk mahsulünü verdi
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