Son Dakika Haberi! İletişim Başkanlığı: Erdoğan-Putin görüşmesinde bölgesel konular ele alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar, Kovid-19'la mücadelede iş birliği ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan anlaşma kapsamında Rusya'dan Türkiye'ye gönderilecek Sputnik V aşısının sevkiyatının planlanan şekilde gerçekleşmesini beklediklerini belirtti. Erdoğan, iki ülkenin pek çok alanda tesis ettiği iş birliğine aşı üretiminin de dahil olmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

TÜRK-RUS İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİNE VURGU YAPILDI

Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanmasında Türk-Rus iş birliğinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yukarı Karabağ konusunda da bölgesel normalleşme ve istikrar sürecinin iyi kullanılması gerektiğini dile getirdi.

3 KEZ TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, bu yıl 13 Ocak, 18 Şubat ve 9 Nisan'da olmak üzere 3 kez telefonda görüştü. İki lider, 10 Mart'ta ise Akkuyu Nükleer Güç Santrali üçüncü güç ünitesinin temel atma törenine video konferansla katıldı. Bu yılki beşinci görüşmelerini yapan Erdoğan ve Putin, 2020 yılında ise yüz yüze ve telefonda 20'den fazla görüşme gerçekleştirdi.