Vali Zülkif Dağlı pandemide 3 bin 500 km yol yaptı! Samsun'daki Covid-19 düşüşünü anlattı

Koronovirüs risk haritasında 3 hafta en çok vaka görülün 5 il arasında yer alan Samsun'da yapılan mücadele sonrasında vaka sayılarında düşüş başladı.

SABAH'a konuşan Vali Zülkif Dağlı, Samsun ve kendileri için zor dönem geçirdiklerini belirterek "Bunu halkımızın desteğiyle biraz da olsa stabil hale getirdik. Vaka sayılarında bir düşme yaşanıyor. Bu kısmi düşüş asla bizde rehavete sebep olmamalı" dedi. Merkezde bulunan 4 ilçenin yanı sıra il genelindeki toplam 17 ilçeye sayısız kez giden Vali Zülkif Dağlı pandemi boyunca 3 bin 500 kilometre yol yaptı.

Bunların içinde Samsun merkeze en uzak ilçe olan Vezirköprü'ye 7 kez giden Vali Dağlı, Çarşamba ve Bafra gibi büyük ilçelere de 7'şer kez gitti. Vali Dağlı, 4 hafta en çok vaka görülün iller arasında birinci sırada yer aldıktan sonra son 3 haftadır vaka azalması görülün 5 il arasında yer aldıklarını söyledi. Vali Dağlı, " İçişleri bakanlığımızın genelgelerini eksiksiz uyguluyoruz. Fiiliyasyon ekiplerimiz vakayı en fazla 4 saat içinde yakalayıp yayılım hızını düşürüyor.

Kolluk kuvvetlerimiz ile kamu kurumlarımız arasında dinamik yönetim modeli oluşturduk ve bundan taviz vermiyoruz. Pozitif ya da temaslı olduğu halde sokaklarda olan sayıyı 15'lerden 5'lere kadar düşürdük. 17 ilçemizde de Kaymakamlarımız belediye başkanlarımız ve kamu kurumlarının başındaki isimlerle sık sık toplantılar yaptık gerektiğinde ek önlemlerle pandeminin yayılmasının önüne geçtik.17 günlük tam kapanmada yayınlanan genelgeden asla esnemeden harfiyen uyuyoruz uymaya da devam edeceğiz. Kamu hastanelerimizde gece yarısına kadar aşılama çalışmalarımız sürüyor. Mavi bir Samsun ve mavi bir Türkiye için mücadelemiz esnemeden devam edecek" dedi.

Vali Dağlı, Samsun'da en çok vakaların ev içi bulaşlardan kaynaklandığını bu yönde özel çalışmalar yaparak bunun önüne büyük ölçüde geçtiklerini belirterek, "HES kodu uygulamamızdan taviz vermiyoruz. Sağlık alt yapımız çok güçlü" diye konuştu.