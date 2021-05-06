Belediye yaptı, 14 milyon kâr edildi

Silivri'de temizlik ihalesi belediye bünyesine alınınca yıllık 14 milyon lira kâr edildi. Belediye, CHP'li başkan Özcan Işıklar döneminde yıllık 18 milyon lira bedelle kiralanan çöp kamyonları ve toplama hizmetlerini 4 milyon liraya mal etti. Silivri'de önemli bir israfı engellediklerini belirten Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Bu para Silivri'nin çocukları ve geleceği için harcanacak" dedi.

CHP DÖNEMİNDE YILLIK 18 MİLYON LİRA

Silivri'de belediye çalışmaları hakkında bilgi veren Volkan Yılmaz, belediyenin CHP döneminde temizlik araçları için yıllık 18 milyon lira para harcadığını söyledi. Özcan Işıklar'ın döneminde, bir liralık işi müteahhitlere ihale ederek beş liraya yaptırdıklarını belirten Yılmaz, "2018 yılında bir müteahhide, sadece 52 tane aracın kiralama bedeli olarak; belediyenin kasasından yaklaşık 18 milyon lira ödenmiş. Ben 2019 yılında göreve geldiğimde; yine yaklaşık 18 milyon liralık bir çöp ihalesini kucağımda buldum" dedi.

Müteahhit araçlarını alarak çöp toplamayı belediye bünyesine aldığını belirten Yılmaz, "Ben çöpü kendim toplayacağım dediğimde; bana en yakın arkadaşlarım bile niye riske giriyorsun, ihale var, ödemeni yap devam et dediler. Çöp dağları oluşur, çöpü toplayamazsın, başkanlığın başlamadan biter, çöpü toplayamayan bir belediye başkanı algısını da silemezsin gibi ifadeler kullandılar. Tüm söylenenlere rağmen 2020 yılının başında ihaleyi yapmadık. Tek kuruş kredi kullanmadan, tek kuruş faiz ödemeden, 45 tane aracı belediyeye hibe olarak kazandırdık. Bu araçların yakıt gideri 2.764.190.02 TL, tamir gideri 650.247.92 TL ve lastik gideri 245.230.13 TL. Silivri Ceza İnfaz Kurumunun atıklarıyla ilgili Adalet Bakanlığı ile yaptığımız anlaşma gereği kasamıza 152.000 TL girdi. Gelir ve giderleri topladığımızda biz çöp toplama işinin maliyetini KDV dahil 4.139.048.32 TL'ye kadar indirdik. Yani biz, önceki yönetimin 18 milyon liraya yaptığı çöp toplama işinin maliyetini yaklaşık 4 milyona düşürdük. Bu sayede; 5 yıl içinde toplam 60 milyon lira çöpe gitmeyecek. Bu para Silivri'nin çocukları ve geleceği için harcanacak" diye konuştu.