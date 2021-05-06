‘Biz darbeden korkmadık Aykut’tan mı korkacağız?’

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni anayasa çalışmalarında sona gelindiğini ve yetkili kurullarla görüşüleceğini belirten Turan, CHP'li Erdoğdu'nun açıklamalarına ise sert tepki gösterdi: "Psikolojik sorunları olduğunu düşündüğümüz, hep kavgayla, gerginlikle, korkutmayla, ev kaçakçılığıyla gündeme gelen sorunlu bir milletvekilimiz. O yüzden 128 kuruşluk olduğunu düşündüğümüz bu kişinin bir cevabı hak etmediği düşünüyoruz. Biz darbeden korkmadık, silahtan korkmadık, Aykut'tan mı korkacağız. FETÖ'ye karşı kedi gibi olanların bize aslan gibi davranmalarını, PKK'ya tek laf edemeyenleri ibretle izliyoruz. CHP nerede duruyorsa Aykut da bugün orada duruyor. CHP parti hüviyetini kaybetmiş, bir müzedir"