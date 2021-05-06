Cumhurbaşkanı’na hakaretten soruşturma ve tazmınat davası

CHP'li
Aykut Erdoğdu, hakkında İstanbul'un Moda semtinde iskânsız lüks binada 5 milyon liralık evinin ortaya çıkması üzerine Turkuvaz Medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretlerde bulundu. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın suç duyurusunda bulunarak, Erdoğdu'nun sosyal medya adresinden asılsız ve mesnetsiz ithamlarla yaptığı paylaşımların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarını ağır bir şekilde ihlal ettiğini belirtti. Erdoğdu'nun açıklamalarının kişilik haklarına saldırının yanı sıra "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu da oluşturduğu kaydedilen dilekçede, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldığı ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şikâyet üzerine, Erdoğdu hakkında soruşturma başlattı.
FETÖ'NÜN KULLANDIĞI DİL
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ:
Ateş olsa cirmi kadar yer yakacak olan
sözde siyasetçilerin Cumhurbaşkanı'mızı
yargılama tehditlerine pabuç bırakacak
değiliz.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
Yassıada katliam örgütü
yine ortaya çıktı. Menderes'in
katillerinden FETÖ'ye kadar
hepsi aynı millet düşmanı dili
kullanıyor.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan:
Yassıada zihniyetinin bugünkü temsilcileri,
demokrasi ve özgürlükleri hâlâ
içine sindiremedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:
Hakikat yüzünüze her
çarptığında daha da hırçınlaşıyor, şirazeniz
biraz daha kayıyor.
MECLİS'TE ÜÇ DOKUNULMAZLIK DOSYASI VAR
Aykut Erdoğdu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik üç fezleke Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'nda görüşülmeyi bekliyor. Halk TV'de katıldığı bir TV programında Erdoğan'a yönelik terörist ifadesi nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaretten", eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik "kamu görevlisine hakaretten", İstanbul Havalimanı'na ilişkin sözleri nedeniyle Mehmet Cengiz ve havaalanı inşaatını yapan diğer firmaların suç duyurusu nedeniyle "hakaretten" dolayı dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor. ANKARA