Cumhurbaşkanı’na hakaretten soruşturma ve tazmınat davası

CHP'liAykut Erdoğdu, hakkında İstanbul'un Moda semtinde iskânsız lüks binada 5 milyon liralık evinin ortaya çıkması üzerine Turkuvaz Medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretlerde bulundu. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın suç duyurusunda bulunarak, Erdoğdu'nun sosyal medya adresinden asılsız ve mesnetsiz ithamlarla yaptığı paylaşımların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarını ağır bir şekilde ihlal ettiğini belirtti. Erdoğdu'nun açıklamalarının kişilik haklarına saldırının yanı sıra "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu da oluşturduğu kaydedilen dilekçede, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldığı ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şikâyet üzerine, Erdoğdu hakkında soruşturma başlattı.Ateş olsa cirmi kadar yer yakacak olansözde siyasetçilerin Cumhurbaşkanı'mızıyargılama tehditlerine pabuç bırakacakdeğiliz.Yassıada katliam örgütüyine ortaya çıktı. Menderes'inkatillerinden FETÖ'ye kadarhepsi aynı millet düşmanı dilikullanıyor.Yassıada zihniyetinin bugünkü temsilcileri,demokrasi ve özgürlükleri hâlâiçine sindiremedi.Hakikat yüzünüze herçarptığında daha da hırçınlaşıyor, şirazenizbiraz daha kayıyor.Aykut Erdoğdu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik üç fezleke Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'nda görüşülmeyi bekliyor. Halk TV'de katıldığı bir TV programında Erdoğan'a yönelik terörist ifadesi nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaretten", eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik "kamu görevlisine hakaretten", İstanbul Havalimanı'na ilişkin sözleri nedeniyle Mehmet Cengiz ve havaalanı inşaatını yapan diğer firmaların suç duyurusu nedeniyle "hakaretten" dolayı dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor. ANKARA