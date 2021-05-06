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Giriş Tarihi: 7.5.2021 00:36 Son Güncelleme: 7.5.2021 00:37

MSB paylaştı! Mehmetçik, zorlu hava şartlarına rağmen operasyonlarını sürdürüyor

AA
MSB paylaştı! Mehmetçik, zorlu hava şartlarına rağmen operasyonlarını sürdürüyor

(MSB), 'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman ve fedakar Mehmetçik, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına devam ediyor." ifadesine yer verildi.

MSB: Mehmetçik, zorlu hava, arazi şartlarına rağmen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarını sürdürüyor | Video

Fırtınalı havada kamuflajlı bir timin gözetleme yaparken peş peşe düşen ve gökyüzünü aydınlatan yıldırımların görüldüğü videonun da yer aldığı paylaşımda, "Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar her durum ve şartta terör inlerine girmeyi sürdüreceğiz." ifadesi kullanıldı.

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MSB paylaştı! Mehmetçik, zorlu hava şartlarına rağmen operasyonlarını sürdürüyor
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