Muş’ta 57 ton kurulan süt toplama merkezlerinde süt alımına başlandı

Muş'ta 'Süt Soğuk Zincir Projesi' ile 24 köyde, toplam 57 ton kapasiteli kurulan süt toplama merkezlerinde süt alımına başlandı.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) koordinasyonunda hayata geçirilen ve Muş Merkez'de Muş Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin, Bulanık'ta ise Bulanık-Malazgirt Süt Üreticileri Birliği'nin yürütücüsü olduğu ve DAKA ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresinin finansman desteği sağladığı 'Süt Soğuk Zincir Projesi' çerçevesinde, kurulan süt toplama merkezlerinde Muş ekonomisine yılda 50 milyon lira katkı sağlayacak.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Muş Yatırım Destek Ofisi koordinatörü Dr. Muhammed Ali Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada projenin Muş ekonomisine tam kapasiteye geçtiğinde, yılda yaklaşık 50 milyon lira gelir elde ederek çiftçilere büyük katkı sunacağını söyledi. Projenin 2020 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığını aktaran DAKA Koordinatörü Yıldırım," Muş ta pilot uygulama olarak hayata geçirdik. Merkezde 17, Bulanıkta ise 7 olmak üzere toplam 24 noktada süt toplama merkezlerini kurduk. Toplam kapasitemiz şu an 57 ton olup sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez çiftçimizden süt alıyoruz. Bu projenin en büyük avantajlardan bir tanesi de hayvancılık yapacak çiftçilerimizin gelirlerini artırmaktır. Köylerden kentlere, kentlerden büyük şehirlere çok ciddi göç var. Muş'un nüfusu her geçen gün azalıyor. Kırsal nüfusu kırsalda tutmak için en önemli işlerimizden bir tanesi kırsal kalkınma projeleridir. Kurulan süt toplama merkezleri hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin gelirlerini artıracak önemli bir proje oldu " diye konuştu

DAKA Koordinatörü Dr. Muhammed Ali Yıldırım şunları kaydetti:



"Geçen yıl 1 lira 20 kuruş, 1 lira 30 kuruştan çiftçiden alanın sütün litresi merkezlerin kurulmasıyla birlikte sütün litresi 2 lira 60 kuruşa yükseldi. 30 kuruş devletimizin verdiği destekle şu an çiftçi gelirlerinde %100'ün üzerinde bir artış sağlandı. 6 aylık bir proje olduğu için şu an günlük 20 ton kapasite ile çalışıyoruz. Her geçen gün toplanan süt kapasitemiz ve müstahsil sayımız artıyor. Tam kapasiteye geçtiğimiz zaman yılık elde edeceğimiz gelir 50 milyon lira civarında olacak ve bu Muş için, kırsal nüfus için çok ciddi bir rakam. Kalkınma Ajansımız, Valiliğimiz ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle Muş'ta diğer bölgelerimizde ilçe bazında süt toplama merkezlerini yaygınlaştırmak istiyoruz. Sahaya inip çiftçilerimizin gelirini artırmayı planlıyoruz. Bakanlığımızın örnek gösterdiği bir proje oldu. Geçen sene Bingöl'de SÜTAŞ'ın çok ciddi yatırımı oldu. Yaklaşık günlük bin ton süt işleme kapasitesi tesisi kurdu. Bingöl kendi imkânlarıyla SÜTAŞ'ın süt ihtiyacını karşılayamayacak ama biz Muş olarak inşallah SÜTAŞ'ın ihtiyaç duyduğu sütün yüzde 30 'ne talibiz. Eskinden bu bölgelerde kışın süt toplanmazdı şimdi çiftçimizden yaz kış süt alıyoruz. Bu merkezdeki diğer köylere ve ilçelere de yaygınlaştıkça yaklaşık yılda 250 milyon lira Muş ekonomisine katkı sağlamasını bekliyoruz."