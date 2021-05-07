Ayasofya Camii'ne 87 yıl sonra ilk mahya asıldı

"MAHYA RAMAZAN GELENEĞİ OLMUŞ"

Asıl mesleğinin elektrikçi olduğunu ve 49 yıldır bu işi yaptığını kaydeden Yıldız, "Mahya çok farklı bir olay. Ramazan aylarında ramazan geleneği olmuş. Televizyon, radyo, sinema ve gazetenin olmadığı zamanlarda en görsel yayın bu mahyalar varmış. O süreçten bu zamana kadar gelmiş. Biz de onu yaşatmaya çalışıyoruz. Cumhuriyetten sonra elektriğin gelmesiyle Edirne baş mahyacısı ile İstanbul baş mahyacısı bir denemede bulunmuşlar. Rüzgar ve mesafeden dolayı ampuller patlamış ve kırılmış. Muvaffak olamamışlar. Osmanlı döneminde asıldıysa da bilemiyorum" diye konuştu.

Öte yandan 87 yıl sonra Kadir Gecesi öncesi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne asılan en büyük mesafeye ve aydınlatmalara sahip olma özelliğini taşıyan mahyadaki "La ilahe illallah" yazısı drone ile havadan görüntülendi.