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Giriş Tarihi: 7.5.2021 20:55

Bakan Varank, yerli aşının 2. Dozunu oldu “İnsanlıkla paylaşmaya hazırız”

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Bakan Varank, yerli aşının 2. Dozunu oldu “İnsanlıkla paylaşmaya hazırız”

Yerli aşının ikinci dozunu olan Sanayi ve Ticaret Bakanı , “İnsanlıkla paylaşmaya hazırız” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli aşının 2.dozunu oldu. Patent tartışmalarıyla ilgili olarak Bakan Varank, "Bilim insanlık yararına yapılır. Tabii ki eğer aşımızı sene sonundan önce elde edebilirsek biz bu aşımızı bütün insanlıkla paylaşmaya hazırız." dedi.



GÖNÜLLÜ OLMAK ÇOK ÖNEMLİ
Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları:
Bildiğiniz gibi virüs benzeri parçacıklar teknolojisine dayalı aşımızda Faz 1 insan denemelerine geçmiştik. 38 gönüllüden bir tanesiyiz, ikinci dozu yaptırdık.

Bu işlerde gönüllü olmak çok önemli. Temennimiz aşımızın başarılı olması.

"İNSANLIKLA PAYLAŞMAYA HAZIRIZ"
Bilim insanlık yararına yapılır. Tabii ki eğer aşımızı sene sonundan önce elde edebilirsek biz bu aşımızı bütün insanlıkla paylaşmaya hazırız. Burada bütün insanlığı tehdit eden bir hastalıktan bahsediyoruz. Burada bir patent tartışması var. Patent tartışmalarının yapılmasına da çok şık bulmuyoruz. Bilgi birikimi tüm insanlıkla paylaşmaya hazırız.

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Bakan Varank, yerli aşının 2. Dozunu oldu “İnsanlıkla paylaşmaya hazırız”
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