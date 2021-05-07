Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan İslam dünyasına flaş Kudüs çağrısı!



"BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR İBRET SAHNESİDİR"

Bugün Kadir Gecesi'nin hemen öncesinde Mescid-i Aksa'da yapılan bu zulmün bütün dünyanın güzü önünde İsrail'in ne kadar acımasız, barıştan uzak bir anlayış içerisinde olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bizim için büyük bir ibret sahnesidir. İslam dünyası için, Müslümanların uyanması için esasında gözümüzün önünde gerçekleşen bu zulüm bizi uyarmalıdır. Bütün Müslümanları Kudüs konusunda bir olmaya beraber olmaya ve uyanmaya teşvik etmelidir. Çünkü İsrail'in zulmü gittikçe katlanıyor. Filistinlileri evlerinden çıkarmaları, işgal etmeleri zulmün çok büyük bir şekilde açıktan yapıldığının göstergesidir