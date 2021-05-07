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Giriş Tarihi: 7.5.2021

İki doz aşı olanların sayısı,10 milyon 680 bine ulaştı

İki doz aşı olanların sayısı,10 milyon 680 bine ulaştı
Pandemı ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde iki doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu aştı. İstanbul'da 1 milyon 579 bin 379, Ankara'da 797 bin 415 ve İzmir'de 677 bin 800 kişi 2.doz aşısını oldu. Sağlık Bakanlığının "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu"nda yer alan anlık verilere göre, dün sabah saat 10.30 itibarıyla 14 milyon 352 bin 956 kişiye Kovid-19 aşısının birinci dozu yapıldı, 10 milyon 680 bin kişinin ikinci dozları da tamamlandı, toplam aşı olan sayısı ise 24 milyon 353 bin 636'ya yükseldi. İstanbul'da 1 milyon 579 bin 379, Ankara'da 797 bin 415, İzmir'de 677 bin 800'ü iki doz aşı yaptırdı. ANKARA
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İki doz aşı olanların sayısı,10 milyon 680 bine ulaştı
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