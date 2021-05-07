İki doz aşı olanların sayısı,10 milyon 680 bine ulaştı

Pandemı ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde iki doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu aştı. İstanbul'da 1 milyon 579 bin 379, Ankara'da 797 bin 415 ve İzmir'de 677 bin 800 kişi 2.doz aşısını oldu. Sağlık Bakanlığının "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu"nda yer alan anlık verilere göre, dün sabah saat 10.30 itibarıyla 14 milyon 352 bin 956 kişiye Kovid-19 aşısının birinci dozu yapıldı, 10 milyon 680 bin kişinin ikinci dozları da tamamlandı, toplam aşı olan sayısı ise 24 milyon 353 bin 636'ya yükseldi. İstanbul'da 1 milyon 579 bin 379, Ankara'da 797 bin 415, İzmir'de 677 bin 800'ü iki doz aşı yaptırdı. ANKARA