İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu’nda İsrail terörüne protesto

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara yönelik baskının ardından yüzlerce kişi İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu'nda toplanarak İsrail terörünü protesto etti.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ın çağrısıyla toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı. İsrail aleyhine sık sık slogan atan grup, daha sonra konsolosluk önünde namaz kıldı. İHH Genel Başkanı Yıldırım, kendilerini, yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek İsrail terörünü kınadı.