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Giriş Tarihi: 8.5.2021 04:52

’in Başkonsolosluğu’nda İsrail terörüne protesto

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu’nda İsrail terörüne protesto

’in Mescid-i Aksa’ya yaptığı baskının ardından () Genel Başkanı ’ın çağrısı ile İsrail’in Başkonsolosluğu önünde toplanan yüzlerce kişi İsrail terörünü protesto etti

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara yönelik baskının ardından yüzlerce kişi İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu'nda toplanarak İsrail terörünü protesto etti.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ın çağrısıyla toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı. İsrail aleyhine sık sık slogan atan grup, daha sonra konsolosluk önünde namaz kıldı. İHH Genel Başkanı Yıldırım, kendilerini, yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek İsrail terörünü kınadı.

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İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu’nda İsrail terörüne protesto
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