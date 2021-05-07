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Giriş Tarihi: 7.5.2021 08:17

Son dakika | Köşeye sıkışan teröristbaşı Bayık'tan Kürtlere hakaret

Özgür CEBE Özgür CEBE
Son dakika | Köşeye sıkışan teröristbaşı Bayık'tan Kürtlere hakaret

Son dakika haberleri: Terör örgütü PKK elebaşılarından hainlere kabus olan harekâtın durdurulması için görüntülü mesaj yayınladı ve Kürtlerin kendilerine destek vermediğinden şikayet ederek onlara hakaret etti. İşte terör örgütünün kirli yüzünü ortaya koyan son dakika gelişmesi

Son dakika haberleri: Irak'taki terör kamplarına vurulan ağır darbelerle köşeye sıkışan PKK elebaşılarından Cemil Bayık, harekâtın durdurulması için, saklandığı delikten görüntülü mesaj yayımladı.

SON DAKİKA KÜRTLERE TERÖRE DESTEK VERMEDİKLERİ İÇİN HAKARET ETTİ

Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşların kendilerine destek vermediğini, sessiz kaldığını söyleyen teröristbaşı, "Kendine Kürt'üm, sosyalistim, devrimciyim diyenler neden hâlâ sessiz. Avrupa'da, Türkiye'de kimse kamuoyu oluşturmuyor.

Operasyonlara karşı çıkmayanlar değil demokrat, Kürt bile olamaz. Bize destek olmayan, operasyonların durdurulması için gerekli tepkiyi göstermeyenleri affetmeyeceğiz" dedi.

Bayık, PKK elebaşılarından Murat Karayılan'ın da bir süre önce destek çağrısında bulunduğunu, ancak karşılık bulmadığını belirtti.

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Son dakika | Köşeye sıkışan teröristbaşı Bayık'tan Kürtlere hakaret
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