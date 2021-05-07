‘Tam kapanmanın uzatılması şu an için gündemde yok’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Fuat Oktay bir TV kanalında katıldığı canlı yayında 'Tam kapanma bir hafta daha uzatılacak mı?' sorusuna 'Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamu ile de paylaşılır bu. Sağlık Bakanlığımız günlük verileri sürekli paylaşıyor. Salgın dönemini tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık. Ekonomik ve sosyal boyutu olduğu için tüm çarkları yürütmeye çalıştık. Ramazan'dan önce pik yaşadık. Veriler tam kapanmanın gerekli olduğunu gösterdi" yanıtını verdi. ANKARA