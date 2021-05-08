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Giriş Tarihi: 8.5.2021 18:00

: Yatsı ezanının ardından minarelerimizden tekbirler ve dualar yükselecek

DHA
Ali Erbaş: Yatsı ezanının ardından minarelerimizden tekbirler ve dualar yükselecek

Başkanı Prof. Dr. , bu gece yatsı ezanının ardından camilerin minarelerinden salavatların, tekbirlerin okunup duaların edileceğini belirtti.

Prof. Dr. Ali Erbaş, yaptığı yazılı açıklamada, bu akşam yatsı ezanının ardından camilerin minarelerinden salavatların, tekbirlerin okunup duaların edileceğini belirterek, vatandaşları tekbirlere, salavatlara ve dualara evlerinden eşlik etmeye davet etti. Erbaş, "Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi münasebetiyle bu akşam yatsı ezanlarının ardından tüm minarelerimizden tekbirler, salavatlar ve dualar yükselecektir. Milletimizi evlerinden tekbirler ve salavatlara eşlik etmeye ve dualara 'amin' demeye davet ediyorum" dedi.

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Ali Erbaş: Yatsı ezanının ardından minarelerimizden tekbirler ve dualar yükselecek
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