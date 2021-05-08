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Giriş Tarihi: 9.5.2021 00:33

açıkladı! ve , temel yaptırımların kaldırılmasında anlaştı

Ruhani açıkladı! ABD ve İran, temel yaptırımların kaldırılmasında anlaştı

Cumhurbaşkanı Hasan , İran'a yönelik temel yaptırımların kaldırılması konusunda ile anlaştıklarını açıkladı. Ruhani, "Sadece bazı ayrıntıların çözümü noktasında müzakerelerimiz devam ediyor." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkent Tahran'da Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile yaptığı görüşmede, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine ilişkin konuştu.

"BAZI AYRINTILARIN ÇÖZÜMÜ NOKTASINDA MÜZAKERELERİMİZ DEVAM EDİYOR"

İran'a yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılması dışında bir seçeneğin olmadığını söyleyen Ruhani, "ABD ve Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmaya dönme dışında bir seçenekleri yok" dedi. Ruhani, ABD yaptırımlarının kaldırılması konusunda ilerleme kaydedildiğini belirterek, "Ana ve temel yaptırımların kaldırılması konusunda ABD anlaştık. Sadece bazı ayrıntıların çözümü noktasında müzakerelerimiz devam ediyor" ifadesini kullandı.

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Ruhani açıkladı! ABD ve İran, temel yaptırımların kaldırılmasında anlaştı
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