Yeni anayasa sürecine herkes katkı sunmalı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP'nin yeni anayasa önerisi hakkında dün bir yazılı açıklama yaptı. Yalçın'ın açıklaması şöyle:1961 ve 1982 anayasaları kaotik anayasalardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni bir tarihî safhaya geçmesi, artık giderek güçlenip vesayet odaklarının tasallutundan kurtulan Türk demokrasisinin modern ve güncel ihtiyaçlara cevap verecek yeni bir anayasa ile taçlandırılması gerektiği zaruretini de beraberinde getirmiştir. MHP, bu gerçekler ışığında Türkiye'nin güncel ihtiyaçlarını karşılamaya muktedir, gereksiz teferruatlardan arındırılmış ve milletimizin egemenlik haklarını garanti atına alan yeni bir anayasanın hazırlanması için kolları sıvamıştır.MHP'nin hazırladığı yeni anayasa önerisinin zillet cephesinde yarattığı şaşkınlık, sadece partimizin bu hamlesinin beklenmedik bir zaman diliminde gelmesiyle açıklanamaz. MHP'nin bu hamlesiyle ilgili hazımsızlığın arkasında, zillet cephesinin açıkta yakalanmış olmasının da payı büyüktür. Kılıçdaroğlu ve İp Müdiresinin HDP ile masaya oturarak 'ortak anayasa' görüşmeleri yaptırması; anlaştıkları konuları 2023 seçimleri için 'ortak mutabakat metni' haline getirme kararı almışken MHP'nin samimi hamlesi oyunlarını bozmuştur. CHP sözcüleri ve tetikçi gazetecileri başta olmak üzere sol çevrelerin MHP'nin önerisine dönük peşin hükümlü tepkileri, kendi kalesine giren nizami golü hazmedemeyen rakip takım oyuncularının kural hatası uydurup düştükleri pozisyondan kurtulma çabasına da benzemektedir. Oysa siyasetin VAR odasında doğrudan millet bulunmaktadır ve aziz milletimiz, yüksek basiretiyle MHP'yi ve Cumhur İttifakı'nı tasvip edecektir.Ayrıca anayasa yapımı ciddi bir iştir ve bu mesele gündem değiştirme gibi gerekçelerle sulandırılamayacak kadar mühimdir. Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşunun yüzüncü yılına adım adım yaklaşmaktadır. Türkiye'nin modern ve güncel ihtiyaçlara cevap verecek komple bir anayasaya şiddetle ihtiyaç duyduğu bir hakikattir.MHP'nin kamuoyuyla paylaştığı yeni anayasa önerisine şimdiye kadar sadece Cumhur İttifakının ortağı AK Parti'den olumlu tepki gelmiştir. Bu arada AK Parti'nin de bizim tarafımızca bilinen bir anayasa taslağı üzerinde çalıştığı duyurulmuştur. MHP ve AK Parti ve dışındaki siyasi partiler de oyunbozanlığa yeltenmek ve topu taca atmaya çalışmak yerine yapıcı bir tavır takınmalı ve yeni anayasa sürecine katkı sunmalıdırlar.