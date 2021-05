Ne yapıp edin annelerinize dönün

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleriyle Vahdettin Köşkü'nde iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Erdoğan iftar programında yaptığı konuşmada şu önemli mesajları verdi:Terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantıları tarafından kandırılarak sizlerden kopartılan ciğerparelerinize kavuşmak için verdiğiniz mücadeleyi en başından beri takdirle takip ediyoruz. Sizi yıldıramadılar. Ve birdiniz, bir şehir oldunuz, iki şehir oldunuz ve her geçen gün büyümeye devam ediyorsunuz. Ve sizin bu şevkiniz, bu gayretiniz terör örgütünü çökertmeye yetti. Bu mücadele, terör örgütünün gerçek yüzünün görülmesi bakımından hayırlı olmuştur. Güvenlik güçlerimizin sınırlarımız içinde ve ötesinde gerçekleştirdikleri operasyonlarla eylem kabiliyetini iyice azalttığı örgüt, Diyarbakır annelerinin dirayeti karşısında adeta çaresiz kalmıştır.Yıllardır birileri tarafından cilalanıp parlatılan terör örgütü zor duruma düşmüştür. Şu anda dertleri büyük. Artık kaçacak delik arıyorlar. Türkiye'de başaramadıklarını Suriye'de deneyenleri bir kez daha hayal kırıklığına uğratmakta kararlıyız. Sınırlarımız ötesinde yürüttüğümüz başarılı operasyonlarla terörün ülkemize uzanan kanlı ellerini kökünden kırıyoruz. Son terörist etkisiz hale gelene, terör örgütünün elindeki son evladımız ailesine kavuşana dek mücadelemizi sürdüreceğiz. Kandil'i çökerteceğiz, Kandil Kandil olmaktan çıkacak, onlar için karanlık olacak.Terör örgütü içindeki tüm gençlerimize de böyle bir gecede sesleniyorum: Gençler, evlatlarım, yarın (bugün) Anneler Günü. Sizi bu noktaya getiren annelerinizi üzmeyin. Bir an önce ne yapıp edin ama annelerinize dönün. Şunu unutmayın: Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kendini bu bataklıktan kurtarmak isteyen her genci korumanın yanında yeni hayatını kurmasına da destek verecektir.Terör devleti İsrail, Kudüs'teki Müslümanlara ahlaksızca saldırmaktadır. Kudüs'ü ve Müslümanları koruyamayan bir dünya kendi kendine ihanet etmiş, kendi kendini imha edecek bombanın pimini çekmiş demektir. İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail'in saldırılarına karşı harekete geçmeye çağırıyorum.Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınadı. Erdoğan, Türkçe, İbranice ve Arapça olarak yayımladığı mesajında, "Her hâl ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.