SON DAKİKA HABERİ: 9 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

Son dakika haberleri: Dünya üzerinde etkisini sürdüren koronavirüs salgını son dönemlerde ülkemizde ciddi şekilde artış göstermişti. Koronavirüs vaka sayısı 60 binlere kadar çıkarken, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
TAM KAPANMA İŞE YARADI
Rekor seviylerini gören koronavirüs verileri sonrası Türkiye'de 29 Nisan tarihinde tam kapanma sürecine girildi. Tam kapanmanın ardından vaka ve vefat sayıları ciddi bir şekilde düşerken, vaka sayıları 20 binin altına kadar indi.
Sağlık Bakanlığı 9 Mayıs 2021 güncel koronavirüs verilerini açıkladı. İşte 9 Mayıs Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
9 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
VAKA SAYISI 55 GÜN SONRA 16 BİNİN ALTINDA
Sağlık Bakanlığı 9 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 197 bin 468 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 55 gün sonra 16 binin altına indi ve 15 bin 191 olarak kayıtlara geçti. Hasta sayısı 2 bin 102 olurken, ağır hasta sayısı da 3 bin 81 oldu.
283 KİŞİ VEFAT ETTİ
Bugün 283 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 43 bin 29'a yükseldi. Tedavisi ya da karantina süreci sona eren 25 bin 694 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 716 bin 918 oldu.
TOPLAM VAKA SAYISI 5 MİLYONU GEÇTİ
Bugüne kadar Türkiye'de 49 milyon 390 bin 141 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 31 bin 332'ye yükseldi.
Türkiye'de dün 228 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 52 kişinin testi pozitif çıktı. 281 kişi yaşamını yitirirken, hasta sayısı ise 2 bin 178 oldu.
İYİLEŞEN HASTA SAYISI 4 MİLYON 691 BİN 224'E YÜKSELDİ
28 bin 896 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 691 bin 224'e yükseldi. Test sayısı 49 milyon 192 bin 673'e ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 16 bin 141, vefat sayısı 42 bin 746, ağır hasta sayısı 3 bin 175 oldu.
7 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 7 Mayıs'ta 251 bin 194 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 20 bin 107, hasta sayısı da 2 bin 210 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 260 olarak kayıtlara geçti. Vefat sayısı 19 gün sonra 300'ün altına düştü ve 278 olarak kayıtlara geçti. Toplam vefat eden sayısı ise 42 bin 465'e yükseldi.
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI 4.5 MİLYONU GEÇTİ
Koronavirüs tedavisi ya da karantinası sona eren 35 bin 529 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 662 bin 328 oldu. 7 Mayıs'a kadar 48 milyon 963 bin 800 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 4 milyon 998 bin 89'a yükseldi.
6 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Tabloya göre 6 Mayıs'ta 304 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 42 bin 187'e yükseldi. Toplamda 48 milyon 712 bin 606 test yapıldı. Bugün yapılan 253 bin 382 testten, 22 bin 388 yeni vaka sayısı, 2 bin 401 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 977 bin 982 olduğu, 6 Mayıs'ta iyileşen 37 bin 298 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 626 bin 799'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 3 bin 378 olduğu açıklandı.