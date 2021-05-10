Bu vicdansızlığa hukuksuzluğa karşı hep birlikte harekete geçelim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa, Kudüs ve Filistinliler'in evlerine yönelik saldırılarına karşı, İslam ülkeleri ve tüm dünyayı etkili şekilde harekete geçmeye davet etti. Erdoğan'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Kudüs tüm dünyadır, oradaki Müslümanlar da tüm insanlıktır.Mukaddes şehir Kudüs'ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini korumak her bir Müslüman'ın boynunun borcudur. Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'teki ibadethanelere ve Müslümanlara yönelik her saldırı aynı zamanda bizlere yapılmış demektir. Üç dinin kutsallarını barındıran Kudüs'ü vicdansız, ahlaksız, hukuksuz, saygısız saldırılarıyla kirleten zalimlere karşı çıkmak 'insanım' diyen her bireyin vazifesidir. İsrail devletinin saldırılarına sessiz kalarak veya kayda değer tavır ortaya koymayarak, dolaylı şekilde destek veren herkes orada yaşanan zulme ortaktır.