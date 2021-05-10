İstanbul'daki camilerden Kudüs için dua ve sala okundu

İstanbul'daki camilerde öğle ezanından sonra Mescid-i Aksa için dualar edilerek salavatlar getirildi.



Türkiye'deki tüm camilerin minarelerinden Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar ve dualar okundu. İstanbul'daki tüm camilerde olduğu gibi Dolmabahçe Camii'nde öğle ezanından sonra dua ve salalar okundu. Ezanın ardından, dua edildi.



Çamlıca Camii, Dolmabahçe Camii, Ataşehir Mimar Sinan Camii gibi birçok caminin minarelerinden benzeri dua okundu. Öğle ezanından sonra verilen duada, "Filistindeki kardeşlerimiz Kudüs'te İsrail saldırıları ile karşı karşıya. Allah Kudüsteki Müslüman kardeşlerimizin yanında olsun. Öz vatanlarında zulme uğrayan Filistinli kardeşlerimize kurtuluşu nasip eyle. Müslümanlara bu zulümden kurtulmayı nasip eyle Allahım " dendi. Filistinliler için okunun dua ve sela ile ilgili vatandaşlarda Müslümanlara özellikle kadir gecesinde düzenlenen bu saldırıları ve İsrail'i kınıyoruz. Dualarımız Kudüs'ten yana. Bu zulmün bir an önce bitmesini diliyoruz. O yüzden dualarımız Kudüs'ten yana" dediler.